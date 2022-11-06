Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı

06.11.2022 20:03

Çukur dizisinde canlandırdığı "Timsah Celil" karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Meli Bendeli adını almıştı. Bendeli, takipçileriyle sütyenli pozunu paylaştı.

Yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran dizilerden biri olan Çukur dizisi, birçok ismin de dizi sektöründe tanınmasını sağladı. O isimlerden biri ise dizide "Timsah Celil" lakabını canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'dı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştiren ve ismini Meli Bendeli yapan ünlü oyuncu, göğüs estetiği de yaptırmıştı. Bendeli, cinsiyet değiştirdikten sonra açtığı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya başladı.

Cinsiyet değiştiren Çukur'un 'Timsah Celil'i' bu sefer de sütyenli pozunu paylaştı

BU SEFER SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Daha önce takipçileriyle birçok pozunu paylaşan Meli Bendeli bu sefer de siyah bralet sütyenli pozunu takipçilerine aktardı.

Bendeli'nin o pozları:

Cinsiyet değiştiren Çukur'un 'Timsah Celil'i' bu sefer de sütyenli pozunu paylaştı
Cinsiyet değiştiren Çukur'un 'Timsah Celil'i' bu sefer de sütyenli pozunu paylaştı




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Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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