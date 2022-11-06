Yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran dizilerden biri olan Çukur dizisi, birçok ismin de dizi sektöründe tanınmasını sağladı. O isimlerden biri ise dizide "Timsah Celil" lakabını canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'dı.
Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştiren ve ismini Meli Bendeli yapan ünlü oyuncu, göğüs estetiği de yaptırmıştı. Bendeli, cinsiyet değiştirdikten sonra açtığı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya başladı.
Daha önce takipçileriyle birçok pozunu paylaşan Meli Bendeli bu sefer de siyah bralet sütyenli pozunu takipçilerine aktardı.
Bendeli'nin o pozları:
Son Dakika › Magazin › Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika