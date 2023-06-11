Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş düğün yaptı - Son Dakika
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Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş düğün yaptı

11.06.2023 11:53

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle tanınan Dağhan Külegeç, 7 yıllık sevgilisi Tuğba Aytaş ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. Çift, dün Sapanca'da sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünden ilk pozunu Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak paylaştı.

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 7 yıllık sevgilisiyle nişanlanmıştı. Çift, Nisan ayında da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

SADE VE SAMİMİ

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, dün yakın arkadaşları sevenlerini katıldığı sade bir düğün töreni yaptı. Sapanca'da havuz başında yapılan törende Tuğba Aytaş düğünün konseptine uygun sade bir gelinlik giydi.

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı

DOYASIYA EĞLENDİLER

İkilinin düğünden ilk pozunu ise Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlulukları gözlerinden okunan ünlü çift düğünlerinde doyasıya eğlendi.

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
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Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş düğün yaptı - Son Dakika


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