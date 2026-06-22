Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu - Son Dakika
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Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Daha 17\'nin Nuray\'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu
22.06.2026 08:58
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"Daha 17" dizisinde Nuray karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, Bodrum'da geçirdiği tatilden paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Çekimlere verilen arayı dinlenerek değerlendiren oyuncunun tatil kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Rol aldığı "Daha 17" dizisinin çekimlerinin de Bodrum'da devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan oyuncu, set arasını dinlenerek değerlendirdi.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Aksüyek, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

PAYLAŞIMLARINA YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncunun tatil pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren Aksüyek'in paylaşımları hayranlarının ilgisini çekti.

Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Doğal görünümü ve fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun Bodrum kareleri magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

SET ARASINI TATİLLE DEĞERLENDİRDİ

Çekimlerden fırsat buldukça sahilde vakit geçiren Aksüyek, yazın keyfini çıkarırken takipçileriyle de güncel paylaşımlar yapmayı sürdürdü.

Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu

Oyuncunun Bodrum'dan yayınladığı kareler, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

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Son Dakika Magazin Daha 17'nin Nuray'ı tatilde! Bodrum paylaşımları olay oldu - Son Dakika

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