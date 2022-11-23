Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kızı Leni ile ünlü iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Kızıyla birbirinden iddialı poz veren Klum ve kızı eleştirilerin hedefi oldu.

"ANNEM İLHAM KAYNAĞIM"

Califronia'dan üniversite okumak için New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni, annesi ile iç çamaşırı pozları verdiği için yapılan eleştiriler karşısında şunları söyledi; "Annemle poz verdiğim için gelen eleştirileri ciddiye almıyorum. Çekimler sırasında annemle çok güzel vakit geçirdim benim için önemli olan o. Annem sürekli benim için bir ilham kaynağı. Böyle bir anneye sahip olduğum için çok mutluyum."

KOMEDYENE SERT ÇIKTI

Genç model, "Annesi ile çektiği fotoğrafı uygunsuz gören ve eleştiren Amerikalı komedyen ve radyo ve televizyon kişiliği olan Howard Stern için de, "Hem annemle çektiğim fotoğraflara uygunsuzdiyorsun hem de fotoğraflara bakıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

MODELLİK KARİYERİNDE YÜKSELMEK İSTİYOR

Leni son olarak annesi ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu ve annesi desteği ile modellik kariyerinde yükselmeyi istediğini söyledi.