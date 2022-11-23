Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti

23.11.2022 12:14

Daha önce 18 yaşındaki kızı ile beraber yarı çıplak poz verdiği için ağır eleştiriler alan 49 yaşındaki Heidi Klum, kızı Leni ile iç çamaşırlı objektif karşısına geçti. Heidi, kırmızı iç çamaşırı giyerken, Leni ise kısa gecelik ile poz verdi. 49 yaşındaki modelin kızından daha cesur olması dikkatlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kızı Leni ile ünlü iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Kızıyla birbirinden iddialı poz veren Klum ve kızı eleştirilerin hedefi oldu.

"ANNEM İLHAM KAYNAĞIM"

Califronia'dan üniversite okumak için New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni, annesi ile iç çamaşırı pozları verdiği için yapılan eleştiriler karşısında şunları söyledi; "Annemle poz verdiğim için gelen eleştirileri ciddiye almıyorum. Çekimler sırasında annemle çok güzel vakit geçirdim benim için önemli olan o. Annem sürekli benim için bir ilham kaynağı. Böyle bir anneye sahip olduğum için çok mutluyum."

Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti

KOMEDYENE SERT ÇIKTI

Genç model, "Annesi ile çektiği fotoğrafı uygunsuz gören ve eleştiren Amerikalı komedyen ve radyo ve televizyon kişiliği olan Howard Stern için de, "Hem annemle çektiğim fotoğraflara uygunsuzdiyorsun hem de fotoğraflara bakıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti

MODELLİK KARİYERİNDE YÜKSELMEK İSTİYOR

Leni son olarak annesi ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu ve annesi desteği ile modellik kariyerinde yükselmeyi istediğini söyledi.

Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti
Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti
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Heidi Klum, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eleştirilere kulak asmıyorlar! Ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlı, kızı gecelikle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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