Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandıran Defne Joy Foster, 11 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.

ARKASINDA BİR ÇOCUK BIRAKTI

Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011 tarihinde ölü olarak bulundu. Bu ölüm tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

12 YAŞINA GİRDİ

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdilerde 12 yaşında. Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile yakından ilgilendi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Can'ın son halini gören ve Defne Joy Foster'a hayran olanlar ise duygusal anlar yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları, "Anneni andırıyorsun!" ve "Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi yavrum" tarzında yorumlar yaptı.