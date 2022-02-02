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Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı - Son Dakika

Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı

02.02.2022 20:37
Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlu Can, sosyal medyada son haliyle gündem oldu. Defne Joy Foster'a hayran olanlar ise duygusal anlar yaşadı. Pek çok kullanıcı "Anneni andırıyorsun!" tarzında yorumlar yaparken, bazıları ise duygusal yaklaşarak "Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi yavrum" ifadelerini kullandı.

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandıran Defne Joy Foster, 11 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.

ARKASINDA BİR ÇOCUK BIRAKTI

Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011 tarihinde ölü olarak bulundu. Bu ölüm tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı.

12 YAŞINA GİRDİ

Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında olan Can, şimdilerde 12 yaşında. Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümü ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can ile yakından ilgilendi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Can'ın son halini gören ve Defne Joy Foster'a hayran olanlar ise duygusal anlar yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları, "Anneni andırıyorsun!" ve "Keşke annen büyüdüğünü görebilseydi yavrum" tarzında yorumlar yaptı.

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Defne Joy Foster, Caddebostan, Ahmet Altan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı - Son Dakika
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