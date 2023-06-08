Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran sarmaş dolaş görüntülendi

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran sarmaş dolaş görüntülendi

08.06.2023 15:08

Defne Samyeli, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişkisini sosyal medya hesaplarından romantik bir kare paylaşarak duyurdu. İkili, bir süredir görüşen ikili, konserde de birlikte görüntülendi.

2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmiş ancak aşk iddiasını yalanlamıştı. Bir süredir göz önünde görünmeyen ikili, sosyal medya hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak ilişkilerini ilan etti.

KONSERE GİTTİLER

Gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptıran Defne Samyeli, sevgilisiyle konsere gitti. Konserden herhangi bir paylaşım yapmayan çift, konserdeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntüde ikilinin birbirine sarılarak eğlendiği görülüyor.

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Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı

Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika


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