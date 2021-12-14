Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti

Bir süredir Kosta Rika'da tatil yapan ve sosyal medya hesabından sık sık pozlarını paylaşan Defne Samyeli, ülkeye döndü. Döner dönmez sahneye çıkan şarkıcı ve oyuncu, cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir süredir şarkıcılık kariyerine ağırlık veren Defne Samyeli bir derginin davetinde sahneye çıktı. Sahnede cesur elbiseler tercih eden Samyeli bu sefer de siyah göğüs ve sırt dekolteli bir elbise tercih etti. 49 yaşındaki Samyeli'nin cüretkar elbisesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım elbiseyi Samyeli'ye çok yakıştırırken bir kısım da kıyafetin fazla cüretkar olduğunu söyledi.

İşte Defne Samyeli'nin cüretkar elbisesi...