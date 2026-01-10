Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz - Son Dakika
10.01.2026 11:24
Blok3'ün Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı olmasının ardından popçu Demet Akalın'ın "manipülasyon" iddiaları ikili arasında gerginliğe neden oldu. Blok3'ün "Teyzem sayılır" ifadelerine sert tepki gösteren Akalın, "Saygısız, terbiyesiz! Utan" diyerek yanıt verdi.

Spotify Türkiye'nin 2025 Wrapped listelerinde yılın en çok dinlenen sanatçısının "Blok3" adıyla bilinen Hakan Aydın'ın olmasının ardından pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, müzik ve magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, dijital platformlarda manipülasyon yapıldığını öne sürdü.

Akalın, daha önce yaptığı açıklamada listelerde adil olmayan yöntemlerin kullanıldığını öne sürerek, "Ebo (İbrahim Tilaver) yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"TEYZEM SAYILIR"

Tartışmalar devam ederken Zorlu Center'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blok3, "Cevap vermek bana yakışmaz. Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Aylar önce ben onu düşürdüm. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum"

DEMET AKALIN'DAN SERT ÇIKIŞ

Blok3'ün açıklamalarının ardından Demet Akalın da sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, genç rapçiye sert sözlerle yanıt verdi.

Akalın paylaşımında, "Saygısız, terbiyesiz! Benim sizin gibi ne boyum ne fake takipçim var! 30 seneyi göreceksin sen güldürme beni. Utan" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Türker Karaarslan Türker Karaarslan:
    klibinde sigara içip vski yudumlayan adamı biryere getirirseniz orası burası kalkar tabi.İzlemeyin izlettirmeyin… 25 5 Yanıtla
  • ender3316 ender3316:
    demet de böyle başarılı sanatcılara laf atarak gündemde kalmaya çalışıyor 8 10 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Demet Hanım’ın yanında olacağım hiç aklıma gemezdi. Şu tiplere bakın, nerede Uzay Hepari jenerasyonu.. Bu memlekete evlat getireceksiniz sanatı bu Blok3 5 8 den öğrenecek, kabus gibi:) 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Sağlık Ahmet Sağlık:
    herkes kendi işine baksın. blok3 yeterince dinleyiciye sahip biri çekememek ne alaka. kendini blok3 le kendinden kaç uaş küçük biriyle bu polemiğe sokuyorsun. gereksiz eleştriler yorumlar yapmayın. herkes kendi şarkısını yazsın. bot kullansa dahi bu seni hiç alakadar etmez teyze. 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
