Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Spotify Türkiye'nin 2025 Wrapped listelerinde yılın en çok dinlenen sanatçısının "Blok3" adıyla bilinen Hakan Aydın'ın olmasının ardından pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, müzik ve magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, dijital platformlarda manipülasyon yapıldığını öne sürdü.

Akalın, daha önce yaptığı açıklamada listelerde adil olmayan yöntemlerin kullanıldığını öne sürerek, "Ebo (İbrahim Tilaver) yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"TEYZEM SAYILIR"

Tartışmalar devam ederken Zorlu Center'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blok3, "Cevap vermek bana yakışmaz. Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Aylar önce ben onu düşürdüm. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum"

DEMET AKALIN'DAN SERT ÇIKIŞ

Blok3'ün açıklamalarının ardından Demet Akalın da sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, genç rapçiye sert sözlerle yanıt verdi.

Akalın paylaşımında, "Saygısız, terbiyesiz! Benim sizin gibi ne boyum ne fake takipçim var! 30 seneyi göreceksin sen güldürme beni. Utan" ifadelerini kullandı.