Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu - Son Dakika
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Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:51

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz yaşlı bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği ileri sürüldü. Olay sosyal medyada tepki çekerken Demet Akalın da sessiz kalmayarak "S... kopsun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz yaşlı bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği ileri sürüldü. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olay, kısa sürede sosyal medyada tepki çekerken Demet Akalın da sessiz kalmadı. Yaşlı adama ateş püsküren şarkıcı "S... kopsun" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi kırsalında yaşlı bir adamın ormanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Üstünü giyinirken bir vatandaş tarafından görüntülenen adam sessiz kaldı. Kendisini görüntüleyen kişi tarafından emniyet güçlerine götürülmek istenirken yaşlı adamın uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.Kariyerinin yanı sıra gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Demet Akalın da yaşanan duruma tepki gösterdi.

Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu
Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu
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Son Dakika Magazin Demet Akalın, köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen adama öfke kustu - Son Dakika


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