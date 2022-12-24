Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman? - Son Dakika
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Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman?

24.12.2022 15:57

Demet Akalın, Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosuna dahil olan 6 sosyal medya fenomeninin adını açıklayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımına sessiz kalamadı. Yeni sezon kadrosunu beğenmeyen Akalın, 8 yaşındaki kızından bahsederek "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yarışmacıların isimlerini duyuran Acun Ilıcalı, son olarak sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın açıkladığı isimleri duyan Demet Akalın ise sessiz kalamadı.

"GERÇEK SURVIVOR NE ZAMAN?"

Geçtiğimiz yıllarda sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, açıklanan kadroyu beğenmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan şarkıcı, 8 yaşındaki kızından bahsederek, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

Survivor 2023 kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak yorum: Gerçek Survivor ne zaman?

KADRO OLUŞMAYA BAŞLADI

Survivor 2023'ün kadrosunda açıklanan isimleri ise şu şekilde; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan. Yarışmanın yeni sezon tarihi ise henüz bilinmiyor.

Survivor 2023 kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak yorum: Gerçek Survivor ne zaman?
YORUMLAR
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