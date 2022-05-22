Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Çiftin düğünü bugün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Emirgan sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu. Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi. Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti.

PELİN DOĞAN'DAN SİTEM DOLU MESAJ

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan verdi. Doğan, paylaşımında "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı." dedi.