Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti! - Son Dakika
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Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!

22.05.2022 00:21

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, pandemi sebebiyle ertelenen düğünlerini Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleştirdi. Fakat mahalle sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu. Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan, sitem dolu bir paylaşım yaparak, "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin!" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini Mart ayında aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü. Çiftin düğünü bugün Emirgan'daki evlerinin bahçesinde gerçekleşti.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Emirgan sakinleri hem müzik sesinden hem de sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu. Mahalle sakinleri, bu rahatsızlıklarını da sosyal medyadan dile getirdi. Evgar'ın komşuları bu davranışın ünlü oyuncuya yakışmadığını belirtti.

Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki

PELİN DOĞAN'DAN SİTEM DOLU MESAJ

Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan verdi. Doğan, paylaşımında "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı." dedi.

Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki
Emirgan Sakinlerinden Demet Evgar'a Büyük Tepki
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti! - Son Dakika


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