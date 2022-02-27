Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında - Son Dakika
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Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında

27.02.2022 15:54

Müzisyen Oğuzhan Koç ile kısa bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar barışan Demet Özdemir, yeni yaşını kutladı. Özdemir'in doğum gününde giydiği sırt dekolteli elbisesi ise olay oldu.

Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Demet Özdemir, bugün 30 yaşına bastı. Arkadaşları ve sevigilisiyle yeni yaşını kutlayan Özdemir'in kıyafeti ise çok konuşuldu. İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu.

"ASIL İYİ Kİ SİZ VARSINIZ"

Güzel oyuncu Özdemir de kendi sosyal medya hesabından doğum günü dileklerine teşekkür etti. Sırt dekolteli beyaz mini elbisesi ile ellerinde balonların olduğu bir kareyi paylaşan Özdemir, gönderisine şunları yazdı: "30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun. Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez. Asıl iyi ki siz varsınız."

Demet'in doğum günü şıklığı! Önden sade olan elbisenin bir de arkasını görün

"ÇOK ŞANSLIYIM"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hazırladığı sürpriz organizasyonla Özdemir'e evlenme teklifi eden Koç, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Oğuzhan Koç, gönderisine, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim..." ifadelerini not düştü.

Demet'in doğum günü şıklığı! Önden sade olan elbisenin bir de arkasını görün
Demet'in doğum günü şıklığı! Önden sade olan elbisenin bir de arkasını görün
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Son Dakika Magazin Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında - Son Dakika


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