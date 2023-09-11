Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelere imza atan başarılı oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la dün akşam dünyaevine girdi.

İstanbul'da düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Saçlarını yarım şekilde toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu bir gelinlik tercih etti.