Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi - Son Dakika

Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi

Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi
Son Güncelleme: 11.09.2023 07:43

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturdu.

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelere imza atan başarılı oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la dün akşam dünyaevine girdi.

İstanbul'da düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Saçlarını yarım şekilde toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu bir gelinlik tercih etti.

Deniz Çakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi - Son Dakika


Son Dakika
07:37 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor
23:58 İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
23:42 İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı, vatandaşlar tepki gösterdi
23:31 Beykoz'da düğün konvoyunda otomatik tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı
23:24 Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı bozuldu, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan'da mahsur kaldı
23:23 1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
22:49 Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
22:09 Nijerya'da feribot kazası: 26 kişi hayatını kaybetti
21:47 Antalya'da motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
21:45 Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, CHP ile HDP'nin arasını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 07:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Çakır, 2 yıllık sevgilisi Bilgehan Baykal ile evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement