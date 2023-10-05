Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı dava görüldü - Son Dakika

Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı dava görüldü

Son Güncelleme: 05.10.2023 09:47

Oyuncu Deniz Uğur'un kızını etkileyerek eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını aldırdığı ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan Reha Muhtar, 'Eski eşim Deniz Uğur, benim ses kaydımı bütün Türkiye'ye yayınladığı için cezai soruşturma istiyoruz' dedi.

Oyuncu Deniz Uğur'un kızını etkileyerek eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını aldırdığı ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan Reha Muhtar, "Eski eşim Deniz Uğur, benim ses kaydımı bütün Türkiye'ye yayınladığı için cezai soruşturma istiyoruz" dedi.

Oyuncu Deniz Uğur'un kızı Mina'nın üzerinde baskı kurarak eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın konuşmalarını ses kaydına aldıktan sonra sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'aleni olmayan konuşmaları yayma' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava görüldü. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Ses kaydının yayınlanmasının amacı babayı kötü göstermektir"

Duruşmada beyanda bulunan Reha Muhtar, "Olayın gerçekleştiği dönemde Deniz Uğur ile evli değildik. Çocuklar bir buçuk yaşındayken ayrıldık. Çocuklarıma iki yaşından beri hem annelik hem de babalık yapan biriyim. Kızımın kendisine vermiş olduğum bilgisayar üzerinden anonim bir hesapla iletişim halinde olduğunu öğrendim ve bilgisayarı kontrol etmek istedim. Bu sebeple kendisine süre verdim. 5 dakika sonra bilgisayarı bana ver diye. Kızım da bilgisayarı vermedi. Bunun üzerine bir kez daha tekrarladım, vermeyince de sesimi yükselttim. Bu olaya ilişkin annesinin etkisinin altında kalarak, kızım Mina beni ses kaydına alıp annesine yollamıştır. Annesi de bu ses kaydını sosyal medyada yayınladı. Kendisinin yayınlama amacı üçüncü defa çocukların velayetini almak için babayı kötü göstermektir. Buradaki ağırlaştırıcı konu ise şu; kızım Mina'nın bu ses kaydını annesinin talimatıyla almış olmasıdır. Ayrıca bu olay ben ve çocuklarımın dışında kimsenin olmadığı bir anda evimde gerçekleşmiştir. Ses kaydını alan kızımdır. Sanık Deniz Uğur'un bu kaydı başka birinden elde etme olasılığı yoktur" şeklinde konuştu.

Beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve sanık Deniz Uğur'un bir sonraki celsede hazır bulunmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

"Eski eşim Deniz Uğur, benim ses kaydımı bütün Türkiye'ye yayınladığı için cezai soruşturma istiyoruz"

Duruşmanın ardından İHA muhabirine açıklamada bulunan Reha Muhtar, "Bu dava ile ilgili eski eşim Deniz Uğur, benim ses kaydımı bütün Türkiye'ye yayınladığı için cezai soruşturma istiyoruz. Hapis talebiyle 2 yıldan 5 yıla kadar. Bir kamu davası açıldı, sonuçlanacak inşallah. Adalet yerini bulacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı dava görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın ses kaydını yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı dava görüldü - Son Dakika
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