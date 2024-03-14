"Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

"Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor

Geniş Video İzle

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, dervişlik yolunda ilerlediğini ve İzmir'de orman içinde bir dergah kurmaya hazırlandığını söyledi. Kurduğu akademi ile seanslar düzenlediğini söyleyen Bilginel, "Danışanlarım 1 saatte şifa buluyor" dedi.

14.03.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel oldu. Uzun süredir doğa içinde sakin bir hayat yaşayan Bilginel, dergah kurma planını anlattı.

"HAYATIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN EĞİTİM VERİYORUM"

Bir süredir kurduğu akademi aracılığıyla seanslar düzenlediğinden bahseden 51 yaşındaki Bilginel "Yarım asırlık bir çınar ağacı oldum. Ben her 10 yılda bir değişime, dönüşüme girdiğimizi düşünüyorum. Leyla Bilginel Akedemi'yi kurdum. Orada da '5 beden 5 ben' eğitimleri veriyorum. Farklı yönleriyle hayatın bilinen gerçeklerini yanlış çoğunun, yanlış bilinenlerin de doğru olduğuna inandığım bir kum saati gibi hayatın altını üstüne çeviriyorum. Ben insanlara bunu anlatıyorum. Ben İzmir'de dağın eteklerinde yaşıyorum. Akademi için online eğitim veriyorum ama online seans yerine bire bir yapıyorum" dedi.

'Dervişlik yolundayım' diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor

"DOĞANIN İÇİNDE BİR DERGAH KURUYORUM"

Dergah kurmak için hazırlıklara başladığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "50 yaşından sonraki hizmetlerimin tabiata olacağına niyetlendiğim için bir dergah kurma niyetindeyim. Doğanın içinde bir yer hazırlıyorum. Allah'ın izniyle dervişlik yolundayım ve dergahıma da en çok gençler gelecek. Çocukluğumdan beri uhrevi bir hayatım vardı. Gençlik döneminde bundan kazarak bir festival kızı olmuştum. Çocukluğumdan beri kerameti, bugün metafizik olarak anlatılan birçok şeye şahit olmuş birisiyim. Gözlerimle gördüm, yaşadım. Ben ağaçların sabaha doğru selam verdiğini gördüm."

"DANIŞANLARIM 1 SAATLİK SEANSLA ŞİFA BULUYOR"

"Alevi kökenli biriyim ama Aleviyim demek istemiyorum. Bana göre Alevilik bir mezhep değil, yaşam felsefesidir. Benim annem de şifacı bir kadındı, hocalarımızdan el almış. Ben haddimi bildiğim için şifacıyım demek yerine buna vesile olan kişiyim. Ben danışanlarıma 1 saat içinde muazzam bir çözüm yapıyorum. Danışanlarımın kendisiyle ilgili sorunları çözmesini sağlıyorum, şifa buluyorlar. Ben Covid-19'u 1 yıl öncesinden haber vererek hazırlıklı olun diyerek uyarmıştım."

"Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor

Gökay Kalaycıoğlu, Leyla Bilginel, YouTube, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Dervişlik yolundayım' diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:54:00. #1.13#
SON DAKİKA: "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement