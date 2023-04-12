6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddeti depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde enkazdan çıkarılan Duymaz'ın arama sürecinde mücadele eden şarkıcı Derya Uluğ, son yaptığıyla alkış topladı.
Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.
Duymaz'ın annesi ve abisiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Derya Uluğ, depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz adına iftar yemeği düzenledi - Son Dakika