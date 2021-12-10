Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, Miami tatilinden yeni pozlarını paylaştı.

BURAK DENİZ'LE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Oyuncu Burak Deniz ile iki yıllık ilişkisinin bitirdikten sonra ABD'ye tatile giden 37 yaşındaki model, tatiline tüm hızıyla devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Arkadaşı Umut Eker ile çıktığı tatilinden şezlongda güneşlenirken çekilen pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Soydan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Soydan'ın bikinili pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

İşte Didem Soydan'ın bikinili pozları;