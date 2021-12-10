Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, Miami tatilinden yeni pozlarını paylaştı.
Oyuncu Burak Deniz ile iki yıllık ilişkisinin bitirdikten sonra ABD'ye tatile giden 37 yaşındaki model, tatiline tüm hızıyla devam ediyor.
Arkadaşı Umut Eker ile çıktığı tatilinden şezlongda güneşlenirken çekilen pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Soydan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Soydan'ın bikinili pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
İşte Didem Soydan'ın bikinili pozları;
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