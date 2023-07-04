Didem Soydan, Üstsüz Denize Girerek Poz Verdi

Açıklamalarıyla ve kendine has tarzıyla konuşulan model Didem Soydan, tatil pozlarıyla da sosyal medyayı kasığp kavurdu. Kusursuz fiziğiyle konuşulan model, denize üstsüz girerek göğüslerini de elleriyle kapatarak poz verdi.

TANGA BİKİNİ GİYDİ

Yurt dışında tatil yapan Didem Soydan, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Siyah tanga bikini tercih eden model, denize üstsüz girmeyi tercih etti. Denizde pozlar veren Soydan, elleriyle göğüslerini kapattığını pozlarını da 734 bin takipçisinin beğenisine sundu. Ünlü ismin hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

"KADINLARDA KİLOYU ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Didem Soydan, 34 beden olmasıyla ilgili konuşurken "34-36 bedenim. Çekim varsa 34'e düşüyorum, yoksa 36'ya geri dönüyorum. Çok gıcık edecek bir cevap olduğu için söylemek istemiyorum ama, ben kilo almıyorum. Çok rahatsız edecek bir durum biliyorum... Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum. Biz Arnavut olduğumuz için büyük ihtimalle, seviyorum kadınlarda kiloyu" demişti.

İşte Didem Soydan'ın üstsüz pozları...