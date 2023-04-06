Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi dikkat çekti.

AFRA'YI SİLDİ

Önceki akşam sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile bir mekan çıkışı görüntülenen ve mutluluğu gözlerden kaçmayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıkardı. Saraçoğlu ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenmişti. 6 saat restoranda zaman geçiren ikilinin keyifli halleri dikkat çekmiş ancak soruları yanıtsız bırakmışlardı.