Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi - Son Dakika
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Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

06.04.2023 16:34

Aralık ayında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sona erdiren ve kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, son hamlesiyle gündem yarattı. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Saraçoğlu'nu takipten çıkardı.

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalayarak evlerini ayırdı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi dikkat çekti.

AFRA'YI SİLDİ

Önceki akşam sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile bir mekan çıkışı görüntülenen ve mutluluğu gözlerden kaçmayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıkardı. Saraçoğlu ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenmişti. 6 saat restoranda zaman geçiren ikilinin keyifli halleri dikkat çekmiş ancak soruları yanıtsız bırakmışlardı.

Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
YORUMLAR (1)
  • Lion : kim ya bu insanlar hangi akademik başarıya imza atmışlar, haber değerleri nedir, halk merak ediyor? Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi Dilan Çiçek Deniz'le ilişki yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi - Son Dakika


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