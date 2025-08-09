Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Dilan Çıtak\'tan \'polisin üzerine araba sürdü\' iddiasına yanıt
09.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dilan Çıtak\'tan \'polisin üzerine araba sürdü\' iddiasına yanıt
Haber Videosu

''Bodrum'da 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, sessizliğini bozdu. Görüntülerin montajla bağlamından koparıldığını söyleyen Çıtak, ''Ünlü olduğum için değil, haksız bir algı oluşmaması için araçtan inmediğini'' belirterek gerçeğin yargı sürecinde ortaya çıkacağını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 27 Temmuz'da Bodrum'da yaşadığı olayla gündeme gelmiş, "dur" ihtarına uymadığı ve aracını polislerin üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çıtak, suskunluğunu bozarak yaşananları anlattı.

Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Magazin Kuryesi YouTube kanalına konuşan Çıtak, olayın medyaya "Polisin üzerine araba sürdü" şeklinde yansıtıldığını ve bu görüntülerle algı yaratıldığını öne sürdü. O anlarda bölgede meydana gelen bir kaza nedeniyle ambulansa yol verdiğini söyleyen Çıtak, "Sonrasında bana ceza kesildi. Sebebini sorgulayınca tansiyon yükseldi. Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip oradan uzaklaşmak istedim" dedi.

Aracını sağa sola kıvırmaya çalışırken polisin önüne geçtiğini anlatan Çıtak, "Silah sesi olayın son noktası oldu. Ben polisten değil, kaotik ortamdan uzaklaşmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kendisine ait kamyonetine kilitlenmesi ve başka bir araca binmesi de çok konuşulmuştu.

Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Olay sırasında sarf ettiği "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözlerini de açıklayan Çıtak, "Ünlü olmak ya da 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' demek, imtiyaz istemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne babamla anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu" diye konuştu. Evli olduğunu ve hamile olabileceğini belirten Çıtak, "Her şeyden önce ben bir kadınım" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

"YARGISIZ İNFAZ YAPILDI"

Çıtak, daha sonra sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama da paylaştı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Hakkımda yapılan son haberlerde olay eksik ve yanlış şekilde aktarılmıştır. Olay günü bir ambulansa yol verdim ve ceza yedim. 'Dur' ikazı ile durdum fakat görevli memurun kazadan ötürü gergin olduğunu düşündüm. Kameraların bizi görüntüleyeceğini öngördüğüm için araçtan inmek istemedim. Polisin üzerine araba sürmediğim görüntüler mevcut. Avukatlarımız diğer kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Olay anındaki ifadelerim 'Ünlüyüm, bu yüzden çekecekler, inemiyorum' ve 'Bu kişinin kızıyım, bu yüzden çekecekler, inemiyorum' şeklindeydi. Bu, imtiyaz talebi değil; aksine haksız yere algı yaratılmasını istemeyişimin ifadesidir. Ancak bu sözler ve görüntüler montajla bağlamından koparıldı. Yargısız infaz yapmadan önce röportajımı izlemenizi isterim. Umarım herkes empati yapar. Olayın tamamı yargı sürecindedir ve gerçeğin ortaya çıkacağına inancım tamdır."

Dilan Çıtak, 3-sayfa, Magazin, Bodrum, Yargı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yr22tqr29y:
    şımarık zübbe, armut dibine düşermiş. 5 0 Yanıtla
  • Seda Güven:
    Ne ünlüsü ünlü diye birşey yok polis karşisinda polis görevini yapıyor şimarik sen kimsin tanimiyoruz 3 0 Yanıtla
  • Erkan demir:
    İnsan neden devletin polisinden kaçar ki kafamda deli sorular bizde yedik... 0 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya şunuda adamdan sayıp haber yapıyosunuz.Kime ne faydası var bunun 0 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Yürü git terbiyesiz ahlak yoksunu 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Trump’tan Netanyahu’ya fırça Sözünü kesti, sesini yükseltti Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi
Aşk tatiline vize engeli Serenay Sarıkaya tek başına Fransa’ya uçtu Aşk tatiline vize engeli! Serenay Sarıkaya tek başına Fransa'ya uçtu
Yok böyle talihsizlik Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı Yok böyle talihsizlik! Yıldız futbolcu daha başlamadan sezonu kapattı
Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm Rezidansta vurulmuş halde bulundu Spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm! Rezidansta vurulmuş halde bulundu
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
11:47
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
11:44
Türkiye’de bir ilk Mersin’de belediye otobüslerinde “gittiğin yere kadar öde“ dönemi
Türkiye'de bir ilk! Mersin'de belediye otobüslerinde "gittiğin yere kadar öde" dönemi
11:43
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:32
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı Mahkemeden İbrahim Tatlıses’i sevindiren karar
Baba-oğul arasındaki marka davası sonuçlandı! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'i sevindiren karar
11:32
Fiyatı 50 bin lira Sipariş veren 1 yıl bekliyor
Fiyatı 50 bin lira! Sipariş veren 1 yıl bekliyor
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:21
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
11:19
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
11:18
Güle güle Youssef En-Nesyri Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
11:09
Otomotiv devi Türkiye’de çok satan modelini geri çağırıyor
Otomotiv devi Türkiye'de çok satan modelini geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 10:42:13. #7.12#
SON DAKİKA: Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.