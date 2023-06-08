Eşinin doğum günü için 60 bin TL'ye pasta yaptıran Dilan Polat, sonuç karşısında adeta şoka uğradı

Kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan fenomen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için günlerce kutlama yaptı. Eşi için reklam tabelalarına fotoğrafını bastıran Polat, 60 bin TL'ye doğum günü pastası yaptırdı. Ünlü isme gelen pasta ise görenleri şaşkına çevirdi.

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM, 60 BİN TL ÖDEDİM"

Eşi ve kendisinin figürü pasta yaptırmak isteyen Dilan Polat gelen pastaları görünce hayal kırıklığına uğradı. Pastaların kendilerine hiç benzemediğini gören Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ay ben de şok oldum da bak asla belli etmiyorum, eşimi sakinleştiriyorum. Pasta yapan hanımefendi harikaydınız. Gerçekten 60 bin TL ederi vardı cidden sağ olun. Neyse susuyorum, kimseyi üzmek istemem" dedi.

"O PASTANIN NE ENGİNLE NE DE BENİMLE ALAKASI YOK"

Pasta için günler öncesinden sipariş verdiğini söyleyen Polat, "Sakın beni doldurmayın anında gaza geliyorum. O pastalara tam olarak 60 bin TL ödedim. Kara koca olarak pasta da bizi ayırması neyse... O pastanın ne Engin'le ne de benimle alakası yok. Benim pastayı yapmasını istediğim hanımefendi normalde bina falan yapıyor ve çok başarılıydı. Kendimizi 10 gün önce zar zor araya sıkıştırmıştık. Böyle bir şey beklemiyordum, pasta geldiğinde şoka girdim. O özel günü mahvetmek istemedim, sustum. Engin de kendi figürümüzü kesme fikrinden hoşlanmadı. Ama gerçekten herkes siz çok güldü. Susuyorsam ben de iş yaptığım ve sizi üzmemek için" şeklinde konuştu.

"DOLMAK İSTEMİYORUM, GAZA GETİRMEYİN BENİ"

Pastanın yakından görüntülerini paylaşan ünlü isim, "Sabır Allah'ım şu pastaya verdiği parayı geç, özel gün nasıl harcanır onun çalışması yani bu pes. Neyse susuyorum daha da konuşmayayım dolmak istemiyorum, gaza getirmeyin beni" ifadelerini kullandı.