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Dilan Polat'ın ardından mal varlığına el konulan Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım" deyip ağladı - Son Dakika

Dilan Polat'ın ardından mal varlığına el konulan Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım" deyip ağladı

Son Güncelleme: 23.10.2023 08:49

Dilan Polat'ın ardından 3 yıl önceki eski ortağı fenomen Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. Kendi güzellik merkezleri bulunan Demir, arkadaş mağduru olduğunu belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mal varlığına el konuldu. Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine soruşturma başlatıldı. Mal varlığına el konulan Nez Demir, gözyaşları içinde çektiği videoyla arkada kurbanı olduğunu söyledi.

AĞLAYARAK MAĞDURİYETİNİ ANLATTI

Yıllar önce Dilan Polat'la birlikte açtıkları ortak şirketi 3 yıl önce kapattıklarını ancak bu soruşturma kapsamında hem kendisinin hem de babasının mal varlığına el konulduğunu söyleyen Nez Demir, Instagram hesabından yayınladığı videoyla isyan etti. Mağdur olduğunu söyleyen Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'tan sonra mal varlığına el konulan Nez Demir'in gözyaşları içinde video çekerek isyan etti: Arkadaş kurbanıyım

SAVCILIKTAN DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT AÇIKLAMASI

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

Dilan Polat'tan sonra mal varlığına el konulan Nez Demir'in gözyaşları içinde video çekerek isyan etti: Arkadaş kurbanıyım

POLAT ÇİFTİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Dilan Polat'tan sonra mal varlığına el konulan Nez Demir'in gözyaşları içinde video çekerek isyan etti: Arkadaş kurbanıyım
Nez Demir ve Dilan Polat

Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat'ın ardından mal varlığına el konulan Nez Demir 'Arkadaş kurbanıyım' deyip ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın ardından mal varlığına el konulan Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım" deyip ağladı - Son Dakika
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