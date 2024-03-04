Model Simurg Sarsılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklamış ancak kısa bir süre sonra tehdit edildiğini söyleyerek adaylıktan çekilmişti. Kararının yanı sıra güzelliği ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Sarsılmaz, yıllar önceki görüntüsü paylaştı.
Sarı saçları, abartılı makyajı ve verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Simurg Sarsılmaz, 17 yaşındaki bir tarlada çektirdiği doğal pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta Sarsılmaz'ın yıllar içinde birçok işlem yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Diyarbakır Tekstilkent'de faaliyet gösteren yerel firmaların reklam yüzü olan model Simurg Sarsılmaz önceki gün yaptığı açıklamayla Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu duyurmuştu. Attığı adımla kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç model, konunun gündeme gelmesiyle yoğun bir tehdit saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerini aldığını ifade eden Simurg Sarsılmaz bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.
Son Dakika › Magazin › Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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