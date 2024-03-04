Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti

Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan ve sonrasında aldığı tehdit nedeniyle çekilen Simurg Sarsılmaz, estetiksiz haliyle adından bir kez daha söz ettirdi.

04.03.2024 15:22  Güncelleme: 15:30
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Model Simurg Sarsılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklamış ancak kısa bir süre sonra tehdit edildiğini söyleyerek adaylıktan çekilmişti. Kararının yanı sıra güzelliği ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Sarsılmaz, yıllar önceki görüntüsü paylaştı.

Sarı saçları, abartılı makyajı ve verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Simurg Sarsılmaz, 17 yaşındaki bir tarlada çektirdiği doğal pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafta Sarsılmaz'ın yıllar içinde birçok işlem yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Simurg Sarsılmaz'ın eski hali:

Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti

TEHDİTLERDEN SONRA ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Diyarbakır Tekstilkent'de faaliyet gösteren yerel firmaların reklam yüzü olan model Simurg Sarsılmaz önceki gün yaptığı açıklamayla Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu duyurmuştu. Attığı adımla kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç model, konunun gündeme gelmesiyle yoğun bir tehdit saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerini aldığını ifade eden Simurg Sarsılmaz bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti
Diyarbakır\'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti

Diyarbakır, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Diyarbakır'dan muhtar adayı olup çekilmişti! Simurg Sarsılmaz estetiksiz haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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