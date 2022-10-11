Diyarbakır haberi | (Foto bekleniyor) 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 12 Ekim Salı günü etkinlikleri ve açılış töreniyle başlıyor.

15 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek olan kapanış ve ödül törenine kadar sinemaseverlere dolu dolu dört gün yaşatacak olan festival, Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edildiği belirtildi.

Parla Şenol'a onur ödülü verilecek

Kayapınar Belediyesi ile Sur Belediyesi tarafından desteklenen festivalin açılış töreninde ise, birbirinden ünlü sinema sanatçıları, jüri üyeleri, kısa film yönetmenleri ve sinemaseverler bir araya gelecek. Gecede Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü sahibi Cezmi Baskın ve Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü sahibi Suna Selen'e ödülleri takdim edilecek. Onur ödülü ise, oyuncu Parla Şenol'a sunulacak. Açılış töreni, saat 19.00'da Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Salon B'de gerçekleştirilecek.

Sinemaya doyuracak etkinlikler

Festivalinde film gösterimleri, masterclass çalışmaları, atölyeler ve söyleşilerin yer aldığı dolu dolu bir program hazırlandı. 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivalinde, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Suzan Suzi' filminin gösterimi yapılacak. Bedri Ayseli'nin yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı ve Ahmet Hoşsöyler'in yönettiği filmin gösterimi, 13 Ekim Perşembe saat 18.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Cep Sinema Salonu'nda gerçekleşecek. Festivalde düzenlenecek olan tüm etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Festival bünyesinde yarışan kısa filmlerin gösterimi ise, iki salonda gerçekleştirilecek. Gösterimler, dört gün boyunca saat 13.00'da başlayacak ve 19.00'a kadar sürecek. Filmler günde dört farklı seansta izleyicilerle buluşacak.

Festivalin ilk günü olan 12 Ekim Çarşamba günü, söyleşi ve masterclass çalışmaları başlayacak. 12 Ekim'de; saat 15.00'da oyuncu Selin Yeninci'nin 'Oyunculuk ve Kariyer Yolculuğu' söyleşisi ve 18.30'da oyuncu Parla Şenol'un masterclass çalışması gerçekleşecek. 13 Ekim Perşembe günü ise; saat 13.30'da yönetmen Selman Nacar'ın 'İlk Film İlk Yönetmenlik' söyleşisi, 15.00'da sinema eleştirmeni Rıza Oylum'un "İran Sineması'nda Kısa Film Kültürü" söyleşisi, 16.00'da TRT Sinema Müdürü Faruk Güven'in 'TRT12 Punto Ortak Yapımı Filmlerin Proje Süreçleri' söyleşisi ve 17.00'da menajer Tümay Özokur'un 'Adım Adım Oyunculuk' söyleşisi gerçekleşecek. 14 Ekim Cuma günü; 16: 00'da yönetmen Ramazan Kılıç'ın 'Kısa Film Yapımı' söyleşisi, yönetmen Banu Sıvacı'nın "Fikirden Senaryoya Senaryodan Filme" söyleşisi, 17.00'da oyuncu Erkan Avcı'nın "Oyunculuk Sohbetleri" söyleşisi ve 18.00'da Alican Yücesoy'un "Sinemada Oyunculuk" konulu söyleşileri düzenlenecek. ve festivalin son günü olan 15 Ekim Cumartesi günü ise; 13.00'da yapımcı Bulut Reyhanoğlu'nun "Bağımsız Sinemada Yapımcılık" söyleşisi, 14.00'da yönetmen Gözde Kural'ın "Senaryodan Beyazperdeye" söyleşisi ve 15.00'da Ulusal Kısa Film Jüri Başkanı yönetmen Ömür Atay'ın masterclass çalışması gerçekleştirilecek.

15 Ekim akşamı ödüller sahiplerini bulacak

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yarışmada yer alıyor. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL'lik ödül için yarışacak. Jüri üyeleri tarafından belirlenen sonuçlar, 15 Ekim akşamı saat 19.00'da İç Kale Eski Cezaevi'nde düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali'nin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel yapıyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY'un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu'nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstleniyor. - DİYARBAKIR