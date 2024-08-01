Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak - Son Dakika
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Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak

Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak

Yeni dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye gelen ancak projesi başlamadan biten Meltem Cumbul, Netflix Almanya için çekilen ''She Said Yes'' filmine konuk olacak.

01.08.2024 15:32
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Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon tarihine damga vuran projelerde yer alan Meltem Cumbul, uzun süredir Amerika'da yaşıyor ve bir projede yer almadı. Geçtiğimiz haftalarda Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi için Türkiye'ye gelen ancak projesi iptal edilen Cumbul'un yeni adresi belli oldu.

HAMBURG'DAN İSTANBUL'A UZANAN YOL HİKAYESİ ANLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cumbul, O3 Medya'nın Netflix Almanya için çektiği "She Said Yes" filmine konuk olacak. Hamburg'dan İstanbul'a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmin çekimleri ağustos ayının ortasında tamamlanacak. Filmin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ateşçi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç yer alıyor. Cumbul'un ünlü isimleri buluşturan filmde hangi rolde oynayacağı ise henüz bilinmiyor.

Meltem Cumbul, geçtiğimiz haftalarda Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi için Türkiye'ye gelmişti ancak istenilen oyuncu kadrosu kurulamayınca proje ertelenmişti.

Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak
Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak
Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak

Meltem Cumbul, Almanya, Türkiye, TV, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizisi başlamadan biten Meltem Cumbul, iddialı filmde rol alacak - Son Dakika

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