Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı - Son Dakika
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Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı

03.10.2022 11:45

Dün akşam Mert Aydın'la nikah masasına oturan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı. Boluğur, takipçileri tarafından yılın en güzel gelini seçilirken, "Sonunda ünlü biri güzel bir gelinlik giydi" gibi yorumlar aldı.

Geçtiğimiz ay DJ sevgilisi Mert Aydın'dan aldığı evlilik teklifini kabul eden oyuncu Merve Boluğur, dün akşam görkemli bir düğünle evlendi. Tolga Çam imzalı gelinlik giyen güzel oyuncu düğünden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

TAKİPÇİLERİ GELİNLİĞE BAYILDI

Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, fotoğrafına "Gelin gibi gelin" notunu düştü. Takipçileri Boluğur'un gelinliğini çok beğendi. Birçok kullanıcı Merve Boluğur'u bu yılın en güzel gelini olduğunu, gelinlik tercihini ise diğer ünlülerle kıyasladı.

ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi. Boluğur'un eşiyle öpüştüğü anlar da düğün karelerine damga vuran detay oldu.

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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı - Son Dakika


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