Üye Girişi
Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı - Son Dakika

Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı

08.02.2022 12:42

Gündeme Berdan Mardini'nin eski eşiyle yasak aşk yaşamasıyla gelen Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz'ün evine polis baskın düzenledi. Gökhan Göz'ün polislere zor anlar yaşatması ve yaptıkları tepki çekmişti. Gökhan Göz'ün bugün ise mehter marşı eşliğinde hazırlandığı ve ata binerek bozkurt işareti yaptığı videosu yayınlandı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz, silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşatmasıyla tepki çekmişti. Göz'den çok konuşulacak yeni bir video geldi.

POLİS BASKINI SIRASINDA EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olan Fatoş Yelliler ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen Gökhan Göz'ün gittiği mekana polis baskını yapıldı. Silahını sallayarak kendisine soru soran polis memurlarına tepki gösteren Göz'in videosu da kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Göz, "Emniyet güçlerinden özür dilerim" dedi.

Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı

GÖKHAN GÖZ'ÜN BUGÜN YENİ BİR VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşatmıştı. Göz'ün yeni ortaya çıkan videosunda ise arka fonda mehter marşı çalınıyor. Göz mehter marşı eşliğinde hazırlanırken ata binerek bozkurt işareti yapıyor. Ayrıca Göz'ün videonun başında ayakkabılarını yüzü gözükmeyen birisine sildirmesi de dikkat çekti.

YORUMLAR
500

Gökhan Göz, Bozkurt, Polis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:43 Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement