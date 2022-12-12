Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika
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Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor

12.12.2022 08:34

Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'a giden oyuncu Burak Özçivit, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçuyla yargılanan ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi. Spacey ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özçivit'e kullanıcılar tepki gösterdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ünlü ülke dışına çıkan oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Özçivit, buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

TACİZLE SUÇLANAN OYUNCUYLA BİR ARAYA GELDİ

Özçivit, aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile bir araya gelerek maç izledi. O anları 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum gecikmedi.

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar veren Burak Özçivit, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.

Cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağıyor
Cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağıyor
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Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika
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