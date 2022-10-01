Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı - Son Dakika
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Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı

01.10.2022 12:34

2022 Paris Moda Haftası kapsamında defileye çıkan dünyaca ünlü model Bella Hadid, iç çamaşırıyla podyumda boy gösterdi. Hadid'e sprey boya püskürtülerek yapılan elbise büyük ilgi çekti.

25 yaşındaki güzel model Bella Hadid, 2022 Paris Moda Haftası kapsamında Coperni defilesinde podyuma çıktı. Hadid'in vücuduna stratejik olarak kalın beyaz bir lateks püskürtülerek elbise yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Sahneye sadece topuklu ayakkabı ve iç çamaşırı giyerek çıkan Bella Hadid, göğüslerini elleriyle kapatarak onlarca kişinin karşısına çıktı. Üç kişilik bir ekip, modelin üzerine beyaz lateks püskürterek opak bir katmak oluşturdu. Bu işlemin sonucunda Hadid vücudunu saran, dökümlü, yırtmacı olan ve omzu açık, orta uzunlukta düz bir elbiseyle defileyi kapatmak üzere sahneden indi. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Hadid'in defiledeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e dakikalar içinde spreyle elbise yapıldı
İç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e dakikalar içinde spreyle elbise yapıldı
İç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e dakikalar içinde spreyle elbise yapıldı
İç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e dakikalar içinde spreyle elbise yapıldı
İç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e dakikalar içinde spreyle elbise yapıldı
YORUMLAR
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Bella Hadid, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı - Son Dakika
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