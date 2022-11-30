Hamile olduğunu iddia edilmişti! Ünlü model Hailey Baldwin karnını paylaşıp hastalığını açıkladı

Yıldız şarkıcı Justin Bieber ile evlendikten sonra her adımı paparaziler tarafından takip edilen model Hailey Baldwin, hamile olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

26 yaşındaki modelin karnındaki hafif şişlik hayranlarını heyecanlandırsa da Hailey Baldwin, yaptığı paylaşımla durumun çok farklı olduğunu ortaya koydu.

Ünlü model, ayna karşısında çekilmiş pozunu paylaşıp üzerine düştüğü notta, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.

Hailey Baldwin, sözlerini "Neyse. Eminim çoğunuz bu konu hakkında benimle aynı şeyleri yaşıyor ve ne hissedildiğini anlıyorsunuzdur. Bunu başarabiliriz" diye sonlandırdı.