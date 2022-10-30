Ünlü şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon takipçisiyle paylaştı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon takipçisiyle paylaştı

30.10.2022 13:08

Ünlü şarkıcı Madonna, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 64 yaşındaki şarkıcı üstsüz şekilde eğilerek verdiği pozu 18 milyon takipçisiyle paylaştı.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

EĞİLEREK POZ VERDİ

Geçtiğimiz hafta pembe iç çamaşırıyla eşcinsel olduğunu duyuran yıldız şarkıcı bu kez de yarı çıplak pozunu paylaştı. Üstsüz bir şekilde eğilerek poz veren 64 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya bomba gibi düştü.

64 yaşındaki şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon kişiyle paylaştı

EMOJİYLE SANSÜRLEDİ

Göğüslerini emojiyle sansürleyen Madonna'nın bu tarz paylaşımları bazı hayranları tarafından beğenilse de birçok kişi tarafından eleştirilerin hedefi oluyor.

64 yaşındaki şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon kişiyle paylaştı
64 yaşındaki şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon kişiyle paylaştı
64 yaşındaki şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon kişiyle paylaştı
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Madonna, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon takipçisiyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Madonna, üstsüz pozunu 18 milyon takipçisiyle paylaştı - Son Dakika
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