Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun\'daki bir düğünde sahne aldı

'Bilionera' şarkısıyla patlama yapan ve dünyaca tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun'da katılacağı festival öncesi Görele ilçesindeki bir düğüne katılarak sahne aldı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Düğüne gelen konuklar önce gözlerine inanamadı, daha sonra fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti.

VİRAL OLDU

Pınar ve Volkan Dost çiftinin mutlu gününde şarkıları ile onlara eşlik eden şarkıcının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

MÜTEVAZI TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Gelin ve damatla birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.