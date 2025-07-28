Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun\'daki bir düğünde sahne aldı

'Bilionera' şarkısıyla patlama yapan ve dünyaca tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun'da katılacağı festival öncesi Görele ilçesindeki bir düğüne katılarak sahne aldı.
Düğüne gelen konuklar önce gözlerine inanamadı, daha sonra fotoğraf çektirmek için sahneye akın etti.
Pınar ve Volkan Dost çiftinin mutlu gününde şarkıları ile onlara eşlik eden şarkıcının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Gelin ve damatla birlikte şarkı söyleyen ünlü şarkıcı, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.
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