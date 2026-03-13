"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay - Son Dakika
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
13.03.2026 16:42
13.03.2026 16:42
6 yaşındayken Vogue Enfants kapağıyla ün kazanan Fransız model Thylane Blondeau, oyuncu Benjamin Attal'ın Yunanistan tatilinde yaptığı evlilik teklifine ''evet'' dedi; genç modelin yaklaşık 34 bin sterlin değerindeki nişan yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.

Henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağında yer alarak dünya çapında ün kazanan Fransız model Thylane Blondeau, yıllar sonra özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. 24 yaşındaki model, uzun süredir birlikte olduğu Fransız oyuncu Benjamin Attal ile evlilik kararı aldığını duyurdu.

YUNANİSTAN TATİLİNDE EVET DEDİ

Blondeau, nişan haberini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine duyurdu. Yunanistan'da çıktıkları romantik tatil sırasında çekilen kareleri paylaşan genç model, parmağındaki nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi. Paylaşımına "En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa merhaba!" notunu düşen Blondeau'nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ DİKKAT ÇEKTİ

Blondeau'nun taktığı nişan yüzüğü de sosyal medyada konuşulan detaylar arasında yer aldı. Bazı kaynaklara göre yüzüğün değerinin yaklaşık 34 bin sterlin olduğu tahmin ediliyor.

KÜÇÜK YAŞTA DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞMUŞTU

Thylane Blondeau, 2006 yılında henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağında yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra "dünyanın en güzel kızı" olarak anılmaya başlamıştı. Yıllar içinde modellik kariyerini sürdüren Blondeau, uluslararası markalarla çalışmaya devam ediyor.

16:38
