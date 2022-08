Her Gün Yüzlerce Evlenme Teklifi Alıyorum'

Kıbrıs kökenli şarkıcı Buray, 2015 yılında 'İstersen' ardından da 'Sen sevda mısın' şarkılarıyla hayatımıza girdi. 'Kimsenin suçu yok' şarkısıyla da başarısına ivme kazandırdı. Kısa süre önce de 'Girdap' şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Buray, Akşam TV'de Akşam Yıldızı programının konuğu oldu. Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'ın sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki Buray, hayranlarından her gün yüzlerce evlenme teklifi aldığını itiraf etti.'Evleneceğin kişi fanlarından biri olabilir mi?' sorusuna karşılık da, 'Elbette ki olur neden olmasın, şu an için aradığım kadındaki özellikleri sıralasam 'Güçlü, işini güzel profesyonelce yapan, entelektüel, yabancı dil bilen, gezmeyi seven bir profil çizerim fakat bu özellikleri taşıyan biriyle karşılaştığımda hiç elektrik almayabilirim, alakasız biri gelir etkilenirim. Bazen hiç ihtimal bile vermediğiniz bir kadına çarpılabiliyor, onunla mutlu olabiliyorsunuz. Bu işin bir formülü yok' dedi.

KENDİMİ HAZIR HİSSETMİYORUM

'Baba olma hayalin var mı?' şeklindeki soruya karşılık Buray, 'Çocuk tabiki isterim ama bu hayat temposunda bir tercih meselesi, çocuk yaptığınızda herşey biter sadece onun için yaşamaya başlarsınız. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır, ben de günün birinde evlat sahibi olursam ondan aşağı kalmam. Fakat o noktada ne kariyer, ne de müzik düşünemez, yapamaz hale gelebilirim. Müzikal hayatım bitebilir.Dünyaya getirdiğin çocuk canının bir parçası, o parçaya kendinden daha fazla değer vermelisin. Ben şu an hazır değilim baba olmaya, bir de doğru anne seçimi önemli' diye konuştu.

İDOLÜM: BARIŞ MANÇO

Şimdiye kadar 44 ülkeyi gezip oradaki çocuklarla buluşan, onlara hediyeler götür/üp,onlarla birlikte müzik yapan Buray şunları dile getirdi: "Şimdiye kadar Uganda, Kenya, Etiyopya, Ekvator, Nepal, Vietnam, Srilanka, Hindistan, Tanzanya gibi ülkelere gidip çocuklarla biraraya geldim, onlarla neşeli, duygusal anlar yaşadım. 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazandım. İdolüm Barış Manço'dur kendimi ona çok yakın buluyorum. Türkiye'de bir çok müzisyenden etkilendim ama Barış Manço'nunaurası, entellektüelliği, yabancı dil bilgisi, sosyal iletişimi, çocuklara verdiği değeri, müzikal içerikleri, dünya müziği yapması hep ilham alacağım noktalar, benim için yeri ayrı'

PARA ODAKLI ŞARKI YAPANLAR VAR

"Her müziğin bir dinleyicisi var ama çok paraya odaklı yapılan işleri onaylamıyorum" diyen Buray şunları söyledi: "Bazılarının para kazanmak için 'Bu ritim çok güzel buradan yürüyelim, bu ezgiler moda hadi yapalım, daha çok tıklanma alalım' tarzında düşünceleri var, bunu sevmiyorum. Organik duyguları müziğe döküp, gerçek, samimi işler yapmak isterim, ne kadar çok tıklanacağından çok bana yakışır mı, benim duygularımı anlatır mı diye düşünüyorum. Buraysoundu oluştu, 10-20 yıl sonra da şarkılarımı dinlediğimde zevk alabiliyor almak isterim. Bu iş para için yapılmaz bence."

KİMSENİN ELEŞTİRMEYE HAKKI YOK

Kadın şarkıcıların sahne kostümlerinin çok fazla eleştirildiğini hatırlattığımız Buray, 'Sahne şarkıcıların özel alanı, şovun bir parçası, istediklerini giymekte özgürler. Zaten oraya gidenler bunu kabul edip giden insanlar, şarkıcıların özgür olmaları lazım kimsenin eleştirmeye hakkı yok. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle giyinmeli' dedi.

ARABESKİ ÇOK SEVERİM

"Türkülerle büyüdüm uzun süre bağlama da çaldım. Türk halk müziği damarlarımda geziyor. Neşat Ertaş'tan çok parça çalıyorum konserlerimde" diyen Buray "Arabeski çok sever, dinlerim. En çok Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses'i beğenirim. Arabesk tınısını benim şarkılarımda da bulabilirsiniz" dedi.

FERHAT GÖÇER'DEN BESTEMİ GERİ ALDIM

"Birine verip de sonrasında 'keşke ben okusaydım' diye pişman olduğun şarkı oldu mu?" sorusuna karşılık Buray, "Ferhat Göçer'e"Sen hala sokağımda" adlı parçayı verdim sonra pişman oldum, o da albümde yer kalmamış söyleyememiş, şarkıyı geri istedim. Bana 'Şarkıyı geri veririm ama bana daha güzelini yapıp verirsen' diye şart koştu. Bende ona başka şarkı yazdım verdim. İçimde Aşk kaldı diye başlayan bu şarkımı da kendim okudum" diye konuştu.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ AĞLAMADIM

"Ağladığımı hatırlamıyorum" diyen Buray, 'Bir iki kere rüyamdan ağlayarak uyandığımı bilirim, o da belli ki vücut üzerindeki negatifi bir şekilde atmaya çalışıyor ama onun dışında asla ağlamadım. Üzüldüğüm oluyor ama böğürerek ağlamam. Şarkı söylerken bazen duygusal şarkılarda kendimi kaybediyorum, o kötü enerjiyi orada atıyorum. Konser sırasında ne yaptığımı hatırlayamadığım kayıp dakikalar oluyor,meditasyon gibi zamanlar yaşanıyor şarkılarımı söylerken" dedi.