Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Apartman yönetiminin yaptığı açıklamayla vefat ettiği ortaya çıkan Bilgin'i ölüm nedeni de belli oldu.

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Apartman yönetimin yaptığı açıklamada "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07.2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

2. Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan habere göre, Gündeş'in uzun süredir şeker, tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkları bulunan 73 yaşındaki Müjgan Bilgin, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Annesini kaybeden Ebru Gündeş'ten henüz bir paylaşım gelmedi.