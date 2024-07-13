''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı - Son Dakika
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''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı

\'\'Ebru Gündeş yuvamı yıktı\'\' diyen Selin Kabaklı\'nın sevgilisi evli çıktı

Şubat ayında sürpriz bir şekilde Ebru Gündeş'le evlenen Murat Özdemir'in ''Ebru Gündeş yuvamı'' yıktı diyen eski eşi Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı. Yasak aşk söylentisinin ardından açıklama yapan Kabaklı, ''Evli adamla birlikte olmam, 17 aydır boşanma süreci devam ediyor'' dedi.

13.07.2024 15:22
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Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturdu. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı ise yaptığı açıklamada Gündeş'in evliliklerini yıktığını ileri sürdü. Aradan geçen aylar sonra Kabaklı evli iş insanı Yasin Ersin ile aşkını ilan etti. Ersin'in evli olmasından dolayı tepki çeken Kabaklı'dan açıklama gecikmedi.

"KİMSEYİ KARISININ YANINDAN ALMADIM"

Yasak aşk yaşadığı söylentisiyle gündeme gelen Selin Kabaklı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Ben hayatım boyunca hiçbir zaman evli bir adamla beraber olmadım, olmam da. Kimsenin yuvasını yıkmadım, yıkmam da. Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım, ayırmam da! Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin! Benim eski eşim, benim evimin içinden çıkıp gitti, başkasıyla evlendi. Ben de bunu sizler gibi magazinden öğrendim. İlişkim olan kişinin 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde olduğu resmi evraklarla kanıtımdır. Aksi bir ilişkiyi yaşamam söz konusu olamaz."

'Ebru Gündeş yuvamı yıktı' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı! Kendini böyle savundu
Selin Kabaklı ve Yasin Ersin

"KOCAMLA MUTLUYKEN ELİMDEN ALINDI"

"Şimdi elinize koz geçtiğini zannedip kendinizce, o küçük gücünüzle bunu bana karşı kullandığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz beni belden aşağı vuracaksınız, öyle mi? Peki... Kim kimin kocasını elinden almış, kimin kocası evinde eşiyle, çocuklarıyla mutluyken yuvası dağıtılmış, resmi nikahım ve mutlu bir beraberliğim varken elinde pastalarla mumlar üfletmiş; bunları göreceğiz. Benim ispatlarım var, belgelerle konuşacağız. Benim için aksini düşünen de belgelerle, ispatla gelecek çünkü ben öyle geliyorum. Pazartesi günü görüşeceğiz."

"UMARIM BANA YAŞATTIKLARINI YAŞATMAZ"

Selin Kabaklı, aylar önce yaptığı açıklamada Murat Özdemir'in kendisini Ebru Gündeş için terk ettiğini ileri sürmüştü. Kabaklı, "Eşiniz sizi Ebru Gündeş'le aldattı mı?" sorusuna, "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" yanıtını vermişti.

'Ebru Gündeş yuvamı yıktı' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı! Kendini böyle savundu
'Ebru Gündeş yuvamı yıktı' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı! Kendini böyle savundu
Murat Özdemir ve Selin Kabaklı
'Ebru Gündeş yuvamı yıktı' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı! Kendini böyle savundu

Murat Özdemir, Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yasin güler: kim kimi elinden almış,kim kimin karısıyla sevgili olmuş,iş adamı aynı anda kaç kadınla evli kaçıyla sevgiliymiş..bu nasıl bi hayat ya.şu hale bak 10 0 Yanıtla
  • Furkan Yaman: Su testisi su yolunda 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: demekki evlilik bozukmus adam gitmis senle evli olmadi biseyi degistirmiyor 4 0 Yanıtla

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