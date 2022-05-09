Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor - Son Dakika
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Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor

09.05.2022 14:15

Konuk olduğu canlı yayında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan hakkında konuşan manken Ebru Şancı, "Sayan, en doğrusunu yapıyor. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bu haftaki konuğu ünlü model Ebru Şancı oldu. Magazindeki haberlerle ilgili fikirlerini söyleyen Şancı, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'a destek oldu.

ÇAĞLAR, SEDA SAYAN'A AŞKINI İLAN ETTİ

Çağlar Ökten, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan'a aşkını ilan ederek şu ifadeleri kullandı: "Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde 'O' kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı."

Ebru Şancı'dan 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'a destek: Turşu yerine kendini mutlu eden kişiyle evleniyor

ŞANCI: SEDA SAYAN TURŞU YERİNE KENDİNİ MUTLU EDEN KİŞİYLE EVLENİYOR

2. Sayfa programında Ökten'in paylaşımı hakkında konuşan Şancı, Seda Sayan'ın genç birisiyle evlenmesini destekleyerek "Çocuk tam Anadolu çocuğu. Seda Sayan bence en doğrusunu yapıyor. Dünyaya bir kere geliyorsun. Kadın oğlunu büyütmüş, evlilik yaşına getirmiş, mal varlığını yapmış, halk olarak da seviliyor. Kendi parasını da kazanan biri. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı. Ben Seda Sayan'ın yanına yaşlı birini yakıştırmıyorum. Kadının ruhu genç. Kadın kiminle mutluysa onunla evleniyor. Mis gibi nikahını da kıyıyor. Allah bir ömür mutlu etsin" dedi.

Ebru Şancı'dan 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'a destek: Turşu yerine kendini mutlu eden kişiyle evleniyor
Ebru Şancı'dan 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'a destek: Turşu yerine kendini mutlu eden kişiyle evleniyor
Ebru Şancı'dan 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'a destek: Turşu yerine kendini mutlu eden kişiyle evleniyor
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Son Dakika Magazin Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor - Son Dakika


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