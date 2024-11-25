Ebru Yaşar\'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti

Magazin

Türkiye'nin çeşitli noktalarında binlerce kişiye verdiği konserlerle seyirci rekorları kıran Ebru Yaşar, yılbaşında sahne olmayacak. Ünlü şarkıcı radikal bir kararla ilk kez bu yılbaşında sahne almamayı tercih etti.

Henüz bir ayı aşkın bir süre olmasına rağmen ünlü şarkıcıların yılbaşı programları belli olmaya başladı. Yılbaşında sahne ücretlerini ikiye katlayan şarkıcılar, milyonlarca liralık konser hazırlıklarına şimdiden başladı.

YENİ YILA AİLESİYLE GİRECEK

Önceki gün İstanbul'da sahne alan Ebru Yaşar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılbaşı programıyla ilgili konuşan Yaşar, 2025'i sahnede değil, ailesiyle birlikte karşılayacağını söyledi. Gelen teklifleri reddeden Ebru Yaşar, ''Bu yılbaşında kendime ve aileme vereceğim en büyük beraber zaman geçirmek olduğunu düşündüğüm için çalışmamayı tercih ettim'' dedi.

YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ OLAY OLDU

Öte yandan ünlü isimlerin yılbaşı gecesi sahne programları ve kazançları belli olmaya başladı. Bu yıl en yüksek ücreti alan isim Ebru Gündeş oldu. Gündeş, yılbaşı gecesi sahne almak için tam 10 milyon lira talep etti. Gündeş'i 8 milyon liralık konser ücretiyle Gülşen ve Sibel Can takip etti. Ajda Pekkan ise 7 milyon liralık sahne ücretiyle zirveye yakın isimlerden biri oldu.