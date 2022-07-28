Tehdit Edilen Ece Erken'den Flaş Açıklama! - Son Dakika
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Tehdit Edilen Ece Erken'den Flaş Açıklama!

28.07.2022 11:08
Tehdit Edilen Ece Erken'den Flaş Açıklama!

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucudan 'koruma' açıklaması geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiği yönündeki sorulara, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Tehdit Edilen Ece Erken'den Flaş Açıklama!

"KORUMASIZ GEZİYORUM"

Ünlü isim, ayrıca "Korumasız geziyorum." diyerek, kimseden korkmadığını dile getirdi.

REDDİ MİRAS YAPTI

Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, Magazin, Son Dakika

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