Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım - Son Dakika

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşini genç yaşta toprağa veren Ece Erken ise yaşadığı zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı.

"NEFESİM EL VERDİKÇE OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPACAĞIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların çoğunda oğlu Eymen için güçlü olacağını dile getiren ünlü isim, 44'üncü yaşını da oğluyla kutladı. Evinde oğluyla pasta kesen Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğluyla pasta üflediği fotoğrafları paylaşan Erken, şunları yazdı: "Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsur yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım."