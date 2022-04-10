Ece Erken'in saat olayına Seren Serengil'de dahil oldu! İma ettiği isim kafaları karıştırdı - Son Dakika
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Ece Erken'in saat olayına Seren Serengil'de dahil oldu! İma ettiği isim kafaları karıştırdı

10.04.2022 15:11

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini sattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Saat olayına Seren Serengil'de dahil oldu. Yakın arkadaşı Ece Erken'e destek çıkan Serengil, Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini sattığı iddiası gündem oldu. Ece Erken hesabındaki parayı paylaştı. Çıkan haberler Seren Serengil'i kızdırdı.

"12 ADET LÜKS MARKA SAATİ SATTI"

Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.

OLAYA SEREN SERENGİL DE DAHİL OLDU

Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti. Ece Erken hakkındaki iddia Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.

"BENİM AĞZIMI AÇTIRMASINLAR"

Serengil haber paylaşımının altına "Saatini satanlar var ama onlar bende hatta öldüğü gün kolundan alan da kim o da bende benim ağzımı açtırmasınlar" dedi. Serengil daha önceki iddiasını yineledi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil, Ece Erken, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Erken'in saat olayına Seren Serengil'de dahil oldu! İma ettiği isim kafaları karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken'in saat olayına Seren Serengil'de dahil oldu! İma ettiği isim kafaları karıştırdı - Son Dakika
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