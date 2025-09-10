Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit eden şahıs adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika
Magazin

Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit eden şahıs adli kontrolle tahliye edildi

Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit eden şahıs adli kontrolle tahliye edildi
10.09.2025 16:07
Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit eden şahıs adli kontrolle tahliye edildi
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıldır kendisini ve yakın çevresini taciz eden takıntılı hayranının ölüm tehditleriyle sarsıldı. Gözaltına alınan A.U.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takıntılı hayranı tarafından yıllardır sözlü taciz ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Seçkin, şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşi Çağrı Terlemez'e ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderdiğini belirterek, dün akşam yardım çağrısında bulundu.

ECE SEÇKİN'E TAKINTILI HAYRANI MUSALLAT OLDU

Şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşine ölüm tehdidi içeren mesaj attığını belirten Ece Seçkin paylaşımında şunları söyledi: "İmdat. Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

"KATLANILMAZ BİR HAL ALDI"

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşine yönelik tehditlerde bulunduğu öne sürülen A.U.S., çiftin şikâyeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Hakimlik, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Şüphelinin serbest bırakılmasına ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, A.U.S.'nin serbest kalmasının hem Seçkin ve ailesi, hem de toplum için risk taşıdığını belirterek kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Kaynak: İHA

