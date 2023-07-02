Edis, Fransız televizyonunda hayranları tarafından övgüyle karşılandı - Son Dakika
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Edis, Fransız televizyonunda hayranları tarafından övgüyle karşılandı

02.07.2023 11:55

Edis'in albüm çalışmaları devam ederken, Fransız televizyon kanalı France 3'te bir yarışmaya katılan bir yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi. Yarışmacı, Edis'in pop müzik alanında Türkiye'nin en iyisi olduğunu belirtti ve programda Edis'in 'Arıyorum' şarkısı çalındı.

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis'ün ünü ülke dışına taştı. "France 3" kanalında bir yarışmaya katılan yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi.

EN SEVDİĞİ MÜZİSYENİN EDİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pop müziğinin son dönem yükselen yıldızlarından olan ve şarkıları özellikle gençlerin dilinden düşmeyen başarılı şarkıcı Edis'ün ünü dünyaya yayıldı. "France 3" kanalında ses yarışmasına katılan genç yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi.

Edis'in ünü sınırları aştı! Fransız yarışmacı şarkıcıyı yere göğe sığdıramadı

PROGRAMDA "ARIYORUM" ŞARKISI ÇALINDI

Yarışmacı genç popçuya olan hayranlığını, "Edis pop alanında Türkiye'nin en iyisi" sözleriyle dile getirdi. Programda daha sonra "Arıyorum" şarkısı çalındı.

Edis'in ünü sınırları aştı! Fransız yarışmacı şarkıcıyı yere göğe sığdıramadı
Edis'in ünü sınırları aştı! Fransız yarışmacı şarkıcıyı yere göğe sığdıramadı
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Son Dakika Magazin Edis, Fransız televizyonunda hayranları tarafından övgüyle karşılandı - Son Dakika


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