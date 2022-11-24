Merve Boluğur'un sadece 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Merve Boluğur'un sadece 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı

24.11.2022 14:27

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın, anlaşmalı olarak boşandı. İddiaya göre Merve Boluğur'un, "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" sözleri 53 gün süren evliliğin bitmesine neden oldu.

Oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Boluğur, kendisine yöneltilen soruları "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek geçiştirdi.

5 dakikada sonlandı! 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı

"BANA KİMSE KURAL KOYAMAZ"

53 gün süren evlilikle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. 2.Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı. Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu. Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı.

5 dakikada sonlandı! 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı

SIKINTILI BALAYI

Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

5 dakikada sonlandı! 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı
5 dakikada sonlandı! 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı
YORUMLAR
500
2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz

Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'un sadece 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:47 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran'da yapılacak
15:20 İbrahim Kalın'ın Öğretmenler Günü için söylediği türkü dinleyenlerin tüylerini diken diken etti
15:16 Suudi Arabistan hocasının tarihi Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu
14:59 İsviçre, Dünya Kupası'nda Kamerun'u tek golle devirdi
14:59 Asena maskülen tavrının altında yatan nedeni anlattı: Hayata 1-0 geriden başladığım için
14:50 Ünlü şarkıcı Halil Sezai'ye hakaret suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası verildi
14:44 Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan Şanlıurfa'da görüldü! Bakanlık harekete geçti
14:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki son anket! Partisinin oy oranıyla 10 puan farkı var
14:23 Terör saldırısının yaşandığı Karkamış'a giden Ümit Özdağ protestoyla karşılaştı
13:49 Karısını pompalıyla katleden şahıs kaçtı! 3 çocuk öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 16:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: Merve Boluğur'un sadece 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement