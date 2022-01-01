Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada elbisesinin düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp elbiseyi düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye şaka yaparak anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devametti.