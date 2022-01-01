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Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı - Son Dakika

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı

01.01.2022 16:27

Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Amerika NBC televizyonunda canlı yayınlanan programda sahnede şarkı söylerken, elbisesi üzerinde düşünce üst kısmı tamamen çıplak kaldı.

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada elbisesinin düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp elbiseyi düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye şaka yaparak anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devametti.

Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı
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Miley Cyrus, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Elbisesi düşen genç şarkıcı Miley Cyrus, sahnede çıplak kaldı - Son Dakika
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