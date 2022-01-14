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Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim - Son Dakika

Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim

14.01.2022 10:15

Ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan menajer Başay Okay, 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sangu'dan 4 milyon TL ve 6 yıllık faizini alacağını söyleyen Okay, "Hırsını almak için söyleyecek şeyleri olur. Ben bu parayı hak ettim çünkü ona kat be kat fazlasını kazandırdım" iddiasında bulundu.

Menajer Başak Okay'ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu'ya açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davalı Elçin Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, davalı Elçin Sangu'nun 4 milyon TL maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Başay Okay'a ödemesine karar verdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan Sangu, karara itiraz edeceklerini söylerken eski menajeri de sessizliğini bozdu.

"BENİM REFERANSLARIM SAYESİNDE KARİYER YAPMAYA BAŞLADI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Başay Okay, şunları anlattı: "Elçin Sangu ilk denemesinde dizi ekibi tarafından kabul edilmedi, benim sayemde rol aldı. Ben çok iyi bir oyuncu hocasıyımdır. Menajerliğe yeni başlamıştım ve benim referanslarımla kariyer yapmaya başladı. Elçin'le bir süre sözleşmesiz çalıştım. Ona bir şeyler bulmaya başlayınca ve pek çok yapımcıya onun için kefil olmaya başlayınca sözleşme yaptık. 5 yıllık sözleşme imzaladık."

Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay: Ben bu parayı hak ettim

"ŞÖHRET OLUNCA ELÇİN'İN BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

"Şöhret gerçekten bir zehir ve Elçin değişmeye başladı. Elçin'in beklentileri değişti. İnsanlar genelde yola çıktıkları insanlara baktıkça kendi eski hayatını hatırlar ve istemeyebilir. Elçin'i mutlu etmek zordur ve sette sorunlar yaşadı. Bana o kadar yüklendi ki... Sonra ayrılmayı konuşmaya başladık çünkü başka beklentileri vardı. Sonra başka bir ajansla görüşmeye başladı. İnsanlar sözleşmeleri feshedebilir ama bunun hak edişlerini vermek zorundadır."

Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay: Ben bu parayı hak ettim

"4 MİLYON TL VE 6 YILLIK FAİZİ ÖDEYECEK"

"4 milyon TL ve artı 6 yıllık faizler... Bir kısmı da dolar olarak hesaplanıyor. Bu dava bir hukuk sürecinin bir parçasıdır. Bu dava bir noktada savaşa döndü. Ben bunun bir onur savaşı olduğunu düşünüyordum. Yaşadıklarımı herkes biliyor o yüzden dün aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişi arayarak tebrik etti."

"İSTEDİĞİNİ YAPSIN, BEN BU PARAYI HAK ETTİM"

"Fazla hırs yapmış. Kaybetmeye devam edeceğini biliyor. Ben o parayı alacağım çünkü ben o para için yırtındım. Konuşacakları varsa neden dava 6 yıldır devam ederken bir şey söylemedi. Hırsını almak için söyleyecek şeyleri olur. İstinaf bunu kabul etmeyebilir ya da ben yine haklı çıkarım. Elçin istediğini yapsın. Ben bu parayı hak ettim çünkü ona katbekat fazlasını kazandırdım. Normalde her türlü işin yüzde 20'si menajere aittir. Ben 2 sene sözleşme olmadan onun için çabaladım. Ben ona ellerimle çorba bile içirdim annem de hastayken ona baktı."

Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay: Ben bu parayı hak ettim
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Türk Lirası, Elçin Sangu, İstanbul, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim - Son Dakika
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