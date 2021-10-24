Üye Girişi
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

24.10.2021 15:36

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşini görenler, ablasına ne kadar benzediğini konuşuyor. Duygu Ün'ün güzelliği de dikkat çekti.

Kısa bir süre önce annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Emine Ün, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Acısı henüz çok taze olan ünlü oyuncunun bu sefer kardeşi gündeme geldi.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOK

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Emine Ün, takipçileriyle olan iletişimini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sürdürüyor. Oyuncu Emine Ün son olarak kızı ve kardeşiyle olan pozlarını paylaştı.

"İKİZ GİBİSİNİZ" YORUMLARI YAPILDI

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile yaptığı paylaşım sonrası binlerce yorum yapıldı. Emine Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenler "Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı" yorumlarında bulundu.

Emine Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti 16:18 Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti İsrail Savunma Bakanı'ndan 16:05 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu 15:26 Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı 15:23 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:23 Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar
16:20 Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
16:18 Caner Erkin durulmuyor! Verdiği tepkiler maçın önüne geçti
16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
16:01 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı
15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15:24 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
15:22 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi         
16:06
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi         
16:03
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı         
14:53
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 16:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement