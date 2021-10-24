Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

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Kısa bir süre önce annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Emine Ün, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Acısı henüz çok taze olan ünlü oyuncunun bu sefer kardeşi gündeme geldi.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOK

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Emine Ün, takipçileriyle olan iletişimini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sürdürüyor. Oyuncu Emine Ün son olarak kızı ve kardeşiyle olan pozlarını paylaştı.

"İKİZ GİBİSİNİZ" YORUMLARI YAPILDI

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile yaptığı paylaşım sonrası binlerce yorum yapıldı. Emine Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenler "Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı" yorumlarında bulundu.