Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

Ünlü oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da yol kenarında bulundu. Bulut, motosikletini jandarmadan teslim aldı.
Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa istikametinde yol kenarında terk edilmiş motosiklet buldu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti olduğunu belirledi.
Motosiklet, karakola gelen Bulut'a teslim edildi.
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