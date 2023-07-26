Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

26.07.2023 11:48

Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırma sonucunda motosikletin Bulut'a ait olduğunu tespit etti ve kendisine teslim etti.

Ünlü oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da yol kenarında bulundu. Bulut, motosikletini jandarmadan teslim aldı.

YOL KENARINDA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa istikametinde yol kenarında terk edilmiş motosiklet buldu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada motosikletin oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti olduğunu belirledi.

Motosiklet, karakola gelen Bulut'a teslim edildi.

Oyuncu Emre Bulut'un çalınan motosikleti yol kenarında bulundu
Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu
Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu
Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Emre Bulut, Taşköprü, İstanbul, Yalova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Alina Boz ve Umut Evirgen Tatilde
13:15 Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş
12:43 Konyaaltı'ndan Görülen Orman Yangını
12:41 Yangın bir türlü söndürülemiyor! Kemer'deki dumanlar 40 kilometre uzaklıktan görülüyor
12:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarından grev kararı: 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet vermeyecekler
12:35 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararını doğruladı: Anlaşarak bitiriyoruz
12:29 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları greve çıkıyor: 1-2 Ağustos tarihlerinde hizmet vermeyecekler
12:28 Nagehan Alçı'dan beklenen açıklama geldi: Evliliğimizi bitirme kararı aldık
12:09 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde usulsüzlük iddiası! Dilekçe yazan hemşireyi başka hastaneye yolladılar
12:09 Esad, Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti: Rahatsızız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 13:43:55. #1.12#
SON DAKİKA: Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement