Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama davasında yargılanan Engin Polat dahil 4 kişi hakkında verilen tahliye kararına ettiği itiraz, tahliyeyi veren mahkeme tarafından reddedildi.

06.09.2024 16:53
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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama davasında yargılanan Engin Polat dahil 4 kişi hakkında verilen tahliye kararına kaçma şüphelerinin bulunduğunu gerekçe göstererek itiraz etti. Tahliyeyi veren mahkeme itirazı reddetti.

"SANIKLARIN KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi. İtiraz yazısında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Bu gerekçelerle tahliye kararının kaldırılmasını isteyen Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILDI

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

EMNİYETTEKİ TÜM DİJİTAL MATERYALLER İADE EDİLECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Engin Polat\'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, İstanbul, Mahkeme, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Zeki Sarı: zengine bir şey olmaz 123 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can: 85 milyonun içinden sadece bir kişi çıkıp adalet yerini buldu der mi? 110 1 Yanıtla
    Olcay Berber: her zaman ki gibi adalet yerini buldu maalesef zengin adaleti 0 0 Ramazan Katırcı: Konuşmada ne diyor Adalet yerini buldu, çok komikler. Anayasayı değiştirelim;) zemini olmasın diye düşünüyorum. Tahliye olan olana, Konya'da araçla 6 kişiyi öldürüp tahliye ettikleri gibi. 0 0
  • Ali Güncü: tahliye sonrası artık dikkatli vurgun yaparlar.. 97 1 Yanıtla
  • Emrullah null: paranın gücü adına.. 86 0 Yanıtla
  • Sera Grp: Adalet sadece bir isim türkiyede 81 1 Yanıtla
    zafer koc: Adalet bent deresi 17 numara da derdi eski bir arkadaşım. 0 0
  • Yusuf Miral: yazıklar olsun bitti artık . 71 0 Yanıtla
  • murat atmaca: aklıma Nasrettin hoca geliyor, gülümsetiyor rahmetli::))) 62 0 Yanıtla
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