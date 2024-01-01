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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Enis Arıkan'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Enis Arıkan'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde ünlü oyuncu Enis Arıkan, sesi ve dansıyla izleyicilerden alkış aldı. Yıllardır yarışmayı sunan Acun Ilıcalı ise bu sefer jüri üyeliği yaparak Arıkan'ı kendi takımına almak için çaba sarf etti.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Enis Arıkan\'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı
01.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:18
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, dün akşam Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Ünlü isimlerin performans sergilediği geceye özel olarak hazırlanan oyuncu Enis Arıkan, sesi ve dansıyla alkış topladı. Yıllardır sunduğu yarışmada bu sefer jüri üyeliği yapan Acun Ilıcalı, Arıkan'ı kendi takımına almak için dil döktü.

SEDA SAYAN ŞOVUYLA MEST ETTİ

Her sene O Ses Türkiye için koreografi hazırlayan Enis Arıkan, Seda Sayan'ın efsane olan "Uyuyan adamdan nefret" tiradına yapılan remixi taklit etti. Arıkan daha sonra Sayan'ın Ah Geceler isimli şarkısını söyledi. Bununla da yetinmeyen ünlü isim yine Sayan'ın "Ben çorap kadınıyım" sözlerine yapılan şarkıyla dans etti. Sevilen ismin üzerinde Seda Sayan2ın fotoğrafının bulunduğu bir çorap giymesi de herkesi güldürdü.

Enis Arıkan, O Ses'teki performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı takımına almak için dakikalarca yalvardı

ACUN TAKIMINA ALMAK İÇİN YALVARDI

Performansıyla alkış toplayan ve isteklerin üzerine bir kez daha tekrarlayan Enis Arıkan'ı takımına almak isteyen Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Meryem Uzerli kıyasıya mücadele etti. İlk yarışmada sunuculuk yerine jüri üyeliği yapan Acun Ilıcalı, "Beni kafandan Acun Ilıcalı olarak çıkar. Seni seven, seni takdir eden, seninle birlikte olmak isteyen, aynı dünyayı yaşamak isteyen bir adamım. Dürüst insanlara güvenir ve onlara kendini emanet edersin. Bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Benim için şu anda Acun Ilıcalı olmam, gururum ve iyi kötü bir pozisyonda olmamın hiç önemi yok. Benim için tek önemli şey senin beni seçmen. Sana verdiğim değeri tam anlamıyla hissettirmek için bu konuda tavizkar olacağım. Ben bazı durumlarda güçlük gözüksem de aslında kalbinde küçük bir çocuğu yaşayan, ufak şeylerle mutlu olan, insanların önemsemediği ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir insanım. Benim bu küçük dünyamda, kurduğum hayallerde seni kalbimin içinde ve takımımda görmek istiyorum. Enis lütfen sana yalvarıyorum beni seç" dedi.

Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan, "Adam kanal sahibi ben hemen ikna oldum" diyerek Ilıcalı'yı seçti.

Enis Arıkan, O Ses'teki performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı takımına almak için dakikalarca yalvardı
Enis Arıkan, O Ses'teki performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı takımına almak için dakikalarca yalvardı
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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Enis Arıkan'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Bölümünde Enis Arıkan'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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